Орбан встретился с Трампом в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго, расположенной во Флориде, где они обсудили миссию по разрешению конфликта в Украине.
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