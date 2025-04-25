Германия еще не наложила вето на продажу Eurofighter Турции — чиновник

Сообщения СМИ о том, что правительство Германии наложило вето на продажу Турции истребителей Eurofighter, опровергло Федеральное министерство экономики, заявил представитель ведомства Тим-Никлас Вентцель 25 апреля Anadolu.
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