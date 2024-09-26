За что ни возьмись в Карелии — все нерентабельно

Жители Карелии пытаются добиться организации автобусного сообщения, которое свяжет Олонецкий и Пряжинский районы Текст: Алина Гапеева, фото: Людмила Павлова Транспортная недоступность В нескольких населенных пунктах Пряжинского и Олонецкого районов народ уже несколько лет бьется за нормальное автобусное сообщение.
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