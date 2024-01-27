«РВ»: отряд ВДВ «Клен» уничтожает укрепрайоны ВСУ около Вербового

РИАМО - 27 янв. Ставропольские гвардейцы-десантники из батальона «Клен» уничтожают блиндажи украинской армии перед атакой российских штурмовых групп на запорожском направлении специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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