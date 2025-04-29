Депутаты ЛДПР предложили установить МРОТ в 34 тысячи рублей с 2026 года

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым планируют внести на рассмотрение законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России на уровне 34 тысяч рублей в месяц с 1 января 2026 года.
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