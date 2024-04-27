«Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес» и повел в серии 2-1

«Эдмонтон Ойлерз» забросил шесть шайб в ворота «Лос-Анджелеса» и повел в серии 2:1. Ранним утром 27 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) завершился четвертьфинальный матч плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз».
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