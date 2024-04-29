Чудесный напиток китайцев, который избавляет от боли

Miracle Drink – это напиток, давно потребляемый китайцами для поддержания здорового образа жизни. Его легко приготовить: для этого чудо-напитка понадобится только красная свекла, морковь и яблоко, все сырые, которые вы кладете в блендер вместе с кожурой, и получаете густой сок.