Чудесный напиток китайцев, который избавляет от боли

Miracle Drink – это напиток, давно потребляемый китайцами для поддержания здорового образа жизни. Его легко приготовить: для этого чудо-напитка понадобится только красная свекла, морковь и яблоко, все сырые, которые вы кладете в блендер вместе с кожурой, и получаете густой сок.
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