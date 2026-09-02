Росстат сообщил: сахар в России за неделю подорожал на 0,9%

С 25 по 31 августа в России сахар подорожал на 0,9%, замедлив темпы роста, по данным Росстата. В начале года цены выросли на 25,8%.
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