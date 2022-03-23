Григорий Бабаян: «Конечно, любой тренер мечтает работать в главной команде своей страны. Сборная – это абсолютно другая работа»

Казахстанский тренер ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал возможность возглавить сборную Казахстана по футболу.

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