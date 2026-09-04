Происшествия
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Происшествия

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В Санкт-Петербурге пресечена деятельность организованной группы, завлекавшей мужчин в бары для хищения у них денег

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли противоправную деятельность нескольких лидеров и участников группы, которые промышляли так называемой консумацией.

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