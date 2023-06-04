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Обновленная карта военной операции на Украине 4 июня 2023 года: Враг пытался атаковать Крым

Обновленная карта военной операции на Украине 4 июня 2023 года: Враг пытался атаковать Крым

Обновленная карта военной операции на Украине 4 июня 2023 года: Враг пытался атаковать Крым Юлия Соколова24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО, и назвал главными целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.

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