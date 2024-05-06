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Samsung создала новый 3-нм чип с использованием ИИ

Samsung создала новый 3-нм чип с использованием ИИ

Samsung представила новаторский мобильный процессор, который был разработан с использованием 3-нанометровой технологии, обеспечивая внедрение передовых GAAFET (Gate-All-Around Field-Effect Transistor) транзисторов.

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