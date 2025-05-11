Штурмовикам ВСУ устроили кровавую баню на границе: Карта специальной военной операции на Украине на 11 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНа фоне заявлений Киева о якобы соблюдаемом перемирии, украинские вооружённые формирования предприняли очередную попытку дестабилизировать ситуацию на границе с Россией.