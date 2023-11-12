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Аграриям Тверской области доступен новый сервис на цифровой платформе «Мой экспорт»

Аграриям Тверской области доступен новый сервис на цифровой платформе «Мой экспорт»

Аграриям Тверской области доступен новый сервис на цифровой платформе «Мой экспорт». С его помощью они могут подать заявку на размещение продукции на стендах в рамках международных выставок лишь в несколько кликов.

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