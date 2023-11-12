Аграриям Тверской области доступен новый сервис на цифровой платформе «Мой экспорт». С его помощью они могут подать заявку на размещение продукции на стендах в рамках международных выставок лишь в несколько кликов.
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