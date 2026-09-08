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Кафанов назвал ожидаемой номинацию Сафонова на звание лучшего вратаря года

Кафанов назвал ожидаемой номинацию Сафонова на звание лучшего вратаря года

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о включении россиянина Матвея Сафонова в список номинантов на приз лучшему голкиперу года.

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