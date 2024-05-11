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«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Ванкувером» (1-1). Макдэвид и Драйзайтль набрали по 1+3 во 2-м матче

«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Ванкувером» (1-1). Макдэвид и Драйзайтль набрали по 1+3 во 2-м матче

«Ойлерс» обыграли «Кэнакс» (4:3 ОТ) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли.  Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Эван Бушар, которому ассистировали Коннор Макдэвид (1+3 в матче, 1-я звезда) и Леон Драйзайтль (1+3, 2-я звезда).

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