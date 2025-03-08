Bloomberg: минюст США инициировал антимонопольные проверки из-за роста цен на яйца

Минюст США инициировал антимонопольные проверки из-за роста цен на яйца. Об этом пишет Bloomberg. В рамках расследования гражданские антимонопольные органы министерства юстиции проверяют гипотезу о том, что крупнейшие поставщики сырых яиц на американский рынок, включая компании Cal-Maine Foods Inc.