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Bloomberg: минюст США инициировал антимонопольные проверки из-за роста цен на яйца

Bloomberg: минюст США инициировал антимонопольные проверки из-за роста цен на яйца

Минюст США инициировал антимонопольные проверки из-за роста цен на яйца. Об этом пишет Bloomberg. В рамках расследования гражданские антимонопольные органы министерства юстиции проверяют гипотезу о том, что крупнейшие поставщики сырых яиц на американский рынок, включая компании Cal-Maine Foods Inc.

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