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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дьяков о 5 победах «Динамо» подряд: «Будут такую же игру и результат показывать – могут за место в тройке побороться»

Виталий Дьяков высказался о 5-матчевой победной серии «Динамо», включая Фонбет Кубок России. После 8 игр бело-голубые занимают в РПЛ 2-е место.

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