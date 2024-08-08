CWF: женщины подвергаются сильной «цифровой перегрузке» на работе и дома

Канадские ученые из Университета Британской Колумбии и их британские коллеги из Ланкастерского университета провели исследование, которое показало, что женщины испытывают больший стресс от использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по сравнению с мужчинами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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