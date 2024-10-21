Bloomberg: Киев не имеет шансов на победу в конфликте с Россией

Bloomberg: США не видят победного сценария для Киева, несмотря на 175 млрд помощи @ Nina Liashonok/Reuters Tекст: Ольга Иванова Вашингтон не видит сценария победы Киева в конфликте с Россией, несмотря на военную помощь в 175 млрд долларов, а внимание Запада все больше сосредотачивается на Ближнем Востоке, что затрудняет поддержку Украины, пишет колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс.