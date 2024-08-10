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Мошенники придумали новый способ обмана

Мошенники в России разработали новую схему обмана, используя групповые чаты в мессенджерах. Согласно заявлению главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, злоумышленники создают чаты, добавляя в них реальных сотрудников и фейковые аккаунты руководителей, чтобы имитировать проверку в компании.

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