Мошенники придумали новый способ обмана

Мошенники в России разработали новую схему обмана, используя групповые чаты в мессенджерах. Согласно заявлению главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, злоумышленники создают чаты, добавляя в них реальных сотрудников и фейковые аккаунты руководителей, чтобы имитировать проверку в компании.