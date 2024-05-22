Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол, а также старший представитель Республиканской партии США в аналогичном комитете сената Джим Риш обвинили руководство Соединенных Штатов в отправке вооружения, предназначавшегося для киевского режима, в Кению.