Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол, а также старший представитель Республиканской партии США в аналогичном комитете сената Джим Риш обвинили руководство Соединенных Штатов в отправке вооружения, предназначавшегося для киевского режима, в Кению.
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