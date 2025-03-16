Президент МТПП Платонов: Большой Московский цирк станет драйвером развития крупного района столицы

Проект строительства Большого цирка в Москве рассчитан на молодое поколение и по этой причине его создатели попытались заглянуть в будущее, отметила гендиректор архитектурного бюро и градостроитель Юлия Зубарик.
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