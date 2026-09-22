Песков: поставки зерна через Чёрное море осложнены действиями Киева

Ситуация с поставками зерна через Черное море осложняется действиями со стороны киевского режима, для экспорта из России были обеспечены альтернативные маршруты.
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