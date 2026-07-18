Андрей Павлов

То есть мы всё время СВО снабжали страны НАТО дизтопливом, чтобы они исправно по оберегаемому нами пути через Бескидский тоннель ылумаршруту поставляли оружие, из которого убивают пятый год наших парней на фронте, а теперь и в тылу? Браво, Верховный Гарант!