Атаки на наши НПЗ радовали и Германию, и Францию. Резкий скачок цен оптимизма поубавил Юрий Енцов Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Юрий Горохов Стоимость дизельного топлива в США и странах Европы резко выросла после того, как Россия ввела ограничения на экспорт дизеля.
Дизельный удар России: Европа, оставшись без русской солярки, ищет «своих людей» в Москве
Комментарии
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Андрей Павлов
То есть мы всё время СВО снабжали страны НАТО дизтопливом, чтобы они исправно по оберегаемому нами пути через Бескидский тоннель ылумаршруту поставляли оружие, из которого убивают пятый год наших парней на фронте, а теперь и в тылу? Браво, Верховный Гарант!
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Александр Конкин
Ну с гейРопой понятно, поделом. Хотя и сильно сомневаюсь, обычно после таких заявлений, поставки растут в геометрической прогрессии! А своих то, граждан, за что? Если и есть дизель, так цену взвинтили...
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3 н.
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