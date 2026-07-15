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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам объяснили, как правильно использовать назальные капли

Россиянам объяснили, как правильно использовать назальные капли

Превышение срока использования сосудосуживающих капель нередко приводит к привыканию и усугублению заложенности Геннадий Онищенко, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования, предупредил о важности соблюдения инструкций при использовании лекарств, включая капли для носа.

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