Россиянам объяснили, как правильно использовать назальные капли

Превышение срока использования сосудосуживающих капель нередко приводит к привыканию и усугублению заложенности Геннадий Онищенко, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования, предупредил о важности соблюдения инструкций при использовании лекарств, включая капли для носа.