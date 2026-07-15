Россиянам объяснили, как правильно использовать назальные капли

Превышение срока использования сосудосуживающих капель нередко приводит к привыканию и усугублению заложенности Геннадий Онищенко, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования, предупредил о важности соблюдения инструкций при использовании лекарств, включая капли для носа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии