Астрологи рассказали, когда наступит ретроградный Меркурий и что он принесет Ирэн ОрлонскаяВ астрологии ретроградный Меркурий представляет собой явление, при котором планета кажется движется в обратном направлении.
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