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Регион 29

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Посетителям выставки «Россия» представили сборник сказок об Архангельской области

Интерактивная площадка «Про наш Архангельский край: сказки в трех измерениях (читаем, слушаем, рисуем)» открылась накануне на ВДНХИнтерактивная площадка «Про наш Архангельский край: сказки в трех измерениях (читаем, слушаем, рисуем)» открылась накануне на ВДНХСотрудники библиотеки «Книжная гавань» из Северодвинска Ольга Гусарова и Татьяна Васенина приготовили для неё костюмированный рассказ, который позволил гостям выставки-форума «Россия» окунуться в волшебную атмосферу поморской говори ….

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