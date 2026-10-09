В Башкортостане в преддверии Дня Республики Башкортостан школьникам торжественно вручили первые паспорта

В преддверии Дня Республики Башкортостан в Уфе в Многофункциональном центре состоялось торжественное событие, которое запомнится его юным участникам на всю жизнь.
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