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Царьград

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Лукашенко предложил активизировать роботизацию в агросекторе

Лукашенко предложил активизировать роботизацию в агросекторе

Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой предложил активнее внедрять роботов в сельское хозяйство Белоруссии и России из-за нехватки работников, что поможет выполнять сложные задачи в условиях дефицита трудовых ресурсов.

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Комментарии
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Maxim
Роботов - пропольщиков уже запустили в Китае, лазером сорняки в корень бьют, никаких гербицидов.
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