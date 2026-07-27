Лукашенко предложил активизировать роботизацию в агросекторе

Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой предложил активнее внедрять роботов в сельское хозяйство Белоруссии и России из-за нехватки работников, что поможет выполнять сложные задачи в условиях дефицита трудовых ресурсов.