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Колумбия развернула в воздухе два самолета из США с мигрантами

Колумбия развернула в воздухе два самолета из США с мигрантами

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Колумбии Густаво Петро сначала дал разрешение на возвращение нелегальных мигрантов в страну, а затем отменил свое решение, когда самолет с ними уже находился в воздухе.

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