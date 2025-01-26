Колумбия развернула в воздухе два самолета из США с мигрантами

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Колумбии Густаво Петро сначала дал разрешение на возвращение нелегальных мигрантов в страну, а затем отменил свое решение, когда самолет с ними уже находился в воздухе.
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