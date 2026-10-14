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Царьград

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Мелони заявила, что не скучает по «русским танкам» в Европе: так она обосновала поддержку Украины

Мелони заявила, что не скучает по «русским танкам» в Европе: так она обосновала поддержку Украины

Премьер‑министр Италии Джорджа Мелони в парламенте объяснила, почему считает необходимым продолжать поддержку Украины.

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