Людмила Гусева: Статус промкомплекса даст заводу «Москвич» дополнительные ресурсы для роста

Сегодня на возрожденном заводе заняты 1,6 тыс. работников Статус промышленного комплекса помогает предприятиям высвободить средства для развития и дополнительные ресурсы для роста, а примером такого подхода станет возрожденный завод «Москвич».
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