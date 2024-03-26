Боевики, обвиняемые в теракте в "Крокусе", дали показания о заказчиках

Глава СК Бастрыкин доложил Путину новые детали по теракту в "Крокус Сити Холле"25 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал Владимиру Путину, как продвигается ход расследования по теракту в "Крокус Сити Холле".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии