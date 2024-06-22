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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Кошелева: «Лучшим решением в моей жизни был выбор играть за рубежом и менять клубы. Жалею, что не поиграла везде, где возможно»

После завершения спортивной карьеры Кошелева стала директором молодежной команды итальянского клуба «Валлефолья».

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