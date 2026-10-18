5. ДАТИРОВКА КАТАЛОГА АЛЬМАГЕСТА ПО МНОЖЕСТВУ 8-ЗВЕЗДНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ ИЗ ЯРКИХ ЗВЕЗД. Идея данного расчета, как и сам расчет, принадлежит сотруднику государственного университета штата Флорида (США), известному специалисту в области анализа данных, профессору Деннису Дьюку (Dennis Duke, Florida State Univ.