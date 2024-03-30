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Убийство шестиклассницы 18-летней давности раскрыли в Петербурге

Убийство шестиклассницы 18-летней давности раскрыли в Петербурге

Известия/Константин Кокошкин Правоохранители Санкт-Петербурга раскрыли дело об изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в 2006 году, сообщает 30 марта пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

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