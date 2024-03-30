Убийство шестиклассницы 18-летней давности раскрыли в Петербурге

Известия/Константин Кокошкин Правоохранители Санкт-Петербурга раскрыли дело об изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в 2006 году, сообщает 30 марта пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии