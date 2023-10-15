Пять новых выделенных полос для городского транспорта откроют в Москве 4 ноября

В Москве запустят пять новых выделенных полос для городского транспорта. Это позволит сэкономить время в дороге жителям столицы: общественный транспорт будет ездить на этих участках в два-три раза быстрее.
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