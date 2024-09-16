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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдгар Берланга набрал 11,5 кг с момента взвешивания до боя с Канело (ESPN)

ESPN сообщает, что вес Берланги во время поединка составлял 193 фунта (87,5 кг). На взвешивании Эдгар показал 167,6 фунтов (76 кг).

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