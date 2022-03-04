Происшествия

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В Санкт-Петербурге местному жителю предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти

Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, работающего барменом, которому предъявлено обвинение в совершении  преступления, предусмотренного  ч.

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