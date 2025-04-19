В Калининградской области сформирован мобрезерв для усиления теробороны

В Калининградской области создан мобилизационный резерв, состоящий из запасников и контрактников. Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что это сделано для усиления территориальной обороны региона, учитывая обращения местных жителей и ветеранских организаций.
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