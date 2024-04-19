Глава ЦРУ предупредил о риске поражения Украины до конца 2024 года

Украина может проиграть вооруженное противостояние с Россией к концу 2024 года, если Конгресс США не согласует очередной пакет военной помощи для нее, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии в Президентском центре Джорджа Буша, пишет Politico.
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