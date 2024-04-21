Сенатор Пушков высмеял возможные санкции от США против израильских военных

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял возможные санкции со стороны США против батальона Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который обвиняется в нарушении прав человека на западном берегу реки Иордан.
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