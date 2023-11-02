Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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  • Valeriy
    удар по элестроструктуре - это и есть удар по населению!«Энергетическая в...

Додаток для оренди квартир bird розширює свою географію та представляє статистику ринку

Додаток для оренди квартир bird розширює свою географію та представляє статистику ринку

Вартість оренди в Дніпрі в середньому на 64% більше ніж в Одесі та понад удвічі вища ніж у Харкові. Дніпро є одним із найбільших міст в Україні, має велику кількість якісної первинки, бізнес-центрів та промислових зон, що сприяє попиту на оренду.

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