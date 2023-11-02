Додаток для оренди квартир bird розширює свою географію та представляє статистику ринку

Вартість оренди в Дніпрі в середньому на 64% більше ніж в Одесі та понад удвічі вища ніж у Харкові. Дніпро є одним із найбільших міст в Україні, має велику кількість якісної первинки, бізнес-центрів та промислових зон, що сприяє попиту на оренду.