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Минобороны Индии заявило о нарушении Пакистаном режима прекращения огня

Минобороны Индии заявило о нарушении Пакистаном режима прекращения огня

Минобороны Индии сообщило об очередном нарушении Пакистаном режима прекращения огня на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, передает агентство PTI со ссылкой на заявление ведомства.

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