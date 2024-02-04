Закон Мура перестал работать — цена транзисторов перестала падать уже 10 лет назадВ 2014 году Цви Ор-Бах, исполнительный директор MonolithIC 3D, представил анализ, утверждая, что стоимость транзистора перестала снижаться на 28-нм технологии.
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