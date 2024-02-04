НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Закон Мура перестал работать — цена транзисторов перестала падать уже 10 лет ...

Закон Мура перестал работать — цена транзисторов перестала падать уже 10 лет ...

Закон Мура перестал работать — цена транзисторов перестала падать уже 10 лет назадВ 2014 году Цви Ор-Бах, исполнительный директор MonolithIC 3D, представил анализ, утверждая, что стоимость транзистора перестала снижаться на 28-нм технологии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх