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JP: Экс-премьеры Австралии и Британии Моррисон и Джонсон прибыли в Израиль

JP: Экс-премьеры Австралии и Британии Моррисон и Джонсон прибыли в Израиль

Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, а также экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыли с визитом в Израиль, в рамках которого собираются продемонстрировать свою солидарность с действиями и интересами страны.

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