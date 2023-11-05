JP: Экс-премьеры Австралии и Британии Моррисон и Джонсон прибыли в Израиль

Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, а также экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыли с визитом в Израиль, в рамках которого собираются продемонстрировать свою солидарность с действиями и интересами страны.
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