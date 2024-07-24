Используемое противником здание на окраине села Малые Проходы в Харьковской области куда-то испарилось.
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Используемое противником здание на окраине села Малые Проходы в Харьковской области куда-то испарилось.
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