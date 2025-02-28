Бывшая декретница спасла курганский департамент АПК от кадрового голода

Бывшего специалиста курганского департамента АПК Марию Семенову, вернувшуюся из декрета, назначили заместителем начальника управления развития сельских территорий — начальником отдела инженерного обустройства и социального развития села.
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