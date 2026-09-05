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«1500 рублей — и ты у колонки». Автомобилисты жалуются на торговлю местами в гигантских очередях на АЗС в Волгограде

«1500 рублей — и ты у колонки». Автомобилисты жалуются на торговлю местами в гигантских очередях на АЗС в Волгограде

В Волгограде начали продавать места в гигантских очередях на АЗС в городе. По данным местных СМИ, за 1500 рублей водителя подвозят прямо к колонке, невзирая на тот факт, что кто-то этой очереди ждет сутками.

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